استشاري طب الأطفال: إصابة الأطفال بالإنفلونزا أشد من الإصابة بكورونا

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قال الدكتور محمد جميل، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن نقص الفيتامينات يؤثر على مناعة الأطفال، ولكن زيادتها لن تؤثر في مناعة الطفل، موضحًا أن هناك عناصر ترفع المناعة بصورة طبيعية منها الأعشاب مثل الزعتر البري، ويتم وضعه على العيش والنشويات، ويعمل على تحفيز الخلايا المناعية المهاجمة للفيروسات، وأيضًا الثوم والاكنيشيا والمرمرية.

وأضاف الدكتور محمد جميل، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن تطعيم الإنفلونزا ليس له علاقة بلقاح كورونا، لافتًا إلى أن الإنفلونزا التي تصيب الأطفال تكون أشد من إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح أن هناك فرقًا بين أنواع لقاح كورونا الأمريكية وهي فايزر وموديرنا وجونسون، وأصدروا قرارًا بأن هذه الأنواع تصلح للأطفال من سن 12 عامًا، ولكن هناك أنواع أخرى من اللقاحات مثل أسترازينيكا لم تعط هذا بعد، مضيفًا: حتى الآن المعروف لدينا في مصر أن اللقاحات الموجودة غير مسموحة للأطفال الذين هم أقل من 18 عامًا.