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صدمة في بعد إصابة الشناوي.. وأشعة لتحديد مصيره من مباراة ليبيا

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صدمة في المنتخب بعد إصابة الشناوي.. وأشعة لتحديد مصيره من مباراة ليبيا صدمة في بعد إصابة الشناوي.. وأشعة لتحديد مصيره من مباراة ليبيا

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أصيب الجهاز الفني للمنتخب المصري بصدمة بعدما فشل محمد الشناوي حارس المرمى في استكمال التدريبات مساء اليوم وخرج متأثرا باصابته .

وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب بأن الشناوي سيخضع للاشعه صباح غدا لتحديد مدي مشاركة في مباراة ليبيا المقرر لها الجمعه

وكان المنتخب الوطني اليوم ادي تدريبه المسائي بمشاركة جميع اللاعبين استعدادا للقاء نظيره الليبي مساء الجمعة المقبل في اطار منافسات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كاس العالم، فيما أدى محمد صلاح الذي انضم للفريق اليوم بعض التدريبات الاستشفائية .

المصرى اليوم

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