تسبب السرطان.. طبيب يحذر من تناول اللحوم المصنعة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور عماد فهمي استشاري التغذية العلاجية، من تناول اللحوم المصنعة وخطورتها على الأطفال والكبار.

وقال عماد فهمي في حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» على قناة «تن»: «يجب تناول الطعام كما خلقه الله سبحانه وتعالى ولا نتناول أي أطعمة مصنعة».

وأضاف عماد فهمي: «القانون يجبر المصنعين على عدم تسمية اللانشون لحمة لأنه لا يحمل من مكونات اللحوم أكثر من 40%».

وتابع فهمي: «علينا الابتعاد عن كل ما هو مصنع، وصباع هوت دوج واحد لطفل صغير يرفع معدل الإصابة بسرطان القولون بنسبة 20%».

واستطرد فهمي: «علينا تربية أطفالنا على تناول كل شيء مزروع في الأرض، وكل شيء تم إنتاجه من مصادر حيوانية سواء أبقارًا أو دواجن أو أسماكًا».