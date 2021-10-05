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أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير سجون المنطقة

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أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير سجون المنطقة أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير سجون المنطقة
تسلم تقريرًا منه تضمن ما شهدته الإصلاحيات من تطوير

أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير سجون المنطقة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير سجون المنطقة اللواء دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي.

وخلال اللقاء تسلّم الأمير خالد الفيصل التقرير السنوي لسجون المنطقة والمتضمن ما شهدته الإصلاحيات من تطوير والخطط المستقبلية، إلى جانب برامج التواصل الاجتماعي والأسري مع النزلاء، والرعاية الاجتماعية، والتدريب المهني، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية والتي تُسهم في إعادة تأهيل النزلاء.

واستمع "الفيصل" إلى نبذة عن التقرير، ومن أبرزها إعادة توظيف العاملين واعتماد جائزة الإبداع والتميز الإداري، والاتفاق مع الجامعات لتقديم برامج تدريبية وتعليمية للنزلاء وللعاملين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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