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الليلة الثالثة بمزاد نادي الصقور بملهم تشهد بيع صقرين بـ 63 ألف ريال

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وسط حضور كبير من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة

الليلة الثالثة بمزاد نادي الصقور بملهم تشهد بيع صقرين بـ 63 ألف ريال

تواصلت، أمس الثلاثاء، ثالث ليالي مزاد نادي الصقور السعودي الثاني؛ الذي ينظمه النادي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، بعرض صقرين من نوع شاهين قرناس طرح الدبدبة، وذلك وسط حضور كبير من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

وتفصيلاً، بدأت المزايدة على الصقر الأول للطواريح خليل زياد العنزي وخليل عيد العنزي ورجا العنزي وعلي العنزي، وتم بيعه بمبلغ 35 ألف ريال، بعدها جاء الدور على الصقر الثاني؛ الذي اشترك في طرحه خمسة طواريح؛ هم : عبدالكريم ميس العنزي وعبدالكريم علي العنزي وفرحان العنزي وعبدالعزيز محمد العنزي وعبدالعزيز علي العنزي، وتم بيعه بمبلغ 28 ألف ريال.

يُذكر أن نادي الصقور السعودي يوفر للطواريح الكثير من المزايا؛ حيث تستقبل فرق النادي الخمسة في مناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده أو ) في كل منطقة، ويتم فحص الصقر وتوثيق طرحه، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم إصدار شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

يُشار إلى أن مقر نادي الصقور السعودي يشهد، تزامنًا مع مزاد نادي الصقور السعودي، إقامة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي يقيم فعالياته على مدى عشرة أيام، ويعدُّ أضخم معرض للصقور والصيد ومستلزماتها، يتضمن أجنحة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية وميادين الرماية، وركنًا لصقار المستقبل، بالإضافة إلى متحف رقمي، والكثير من المفاجآت والفعاليات التراثية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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