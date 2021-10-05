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متى أمنع أولادي من النزول أو الذهاب للمدرسة في ظل كورونا ؟.. «الصحة» تجيب ()

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متى أمنع أولادي من النزول أو الذهاب للمدرسة في ظل كورونا ؟.. «الصحة» تجيب (فيديو) متى أمنع أولادي من النزول أو الذهاب للمدرسة في ظل كورونا ؟.. «الصحة» تجيب ()

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قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة لـ شؤون الأبحاث، إن وزارة الصحة تقوم بتسجيل وفيات كورونا، في كل الأعمار، مؤكدة أنه منذ بداية الموجة وحتى اليوم لم ترتفع وفيات كورونا لـ الأطفال عن 1%.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة أون أي، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك تسهيل لـ توفير لقاح كورونا لـ الطلاب والمواطنين.

ولفتت إلى أن وزارة الصحة وفرت 1100 مركز بالمحافظات لـ توفير لقاحات كورونا لـ المواطنين، مؤكدة أن العاملين بالمنظومة التعليمية لن يدخلوا المدرسة إلا بعد تلقى لقاح كورونا.

وبسؤال «متى أمنع أولادي من النزول أو الذهاب للمدرسة»، قالت إن «ارتفاع الحرارة أو الكحة المفاجئة والتهاب في الحلق من أعراض إصابة الطفل بكورونا»

ولفتت إلى أن برامج التوعية المدرسية ترسخ هذه المبادئ من قبل «كورونا» ولكن الجائحة أظهرت الحاجة الماسة إليه بشكل أكبر، قائلة: «من وإحنا بندرس طلبة الجامعات في كليات الطب بنتحدث عن إجراءات سليمة مثل التهوية الجيدة ووجود مصدرين للهواء متعامدين على بعضهما البعض وتنظم دخول الطلاب للفصول وهذه الأمور تعاظمت مع الجائحة».

وشددت على أهمية إرتداء الكمامات من قبل صغار الطلاب مؤكدة أن الفكرة ليست فقط في ارتدائها ولكن في طريقة الارتداء نفسها، موجهة رسالة لأولياء الأمور: “مهم جدا أولياء الأمور في البيت بالتعاون مع المدرسة يعلموا الأطفال الصغار في المدارس إزاي يلبسوا الكمامة دون أن يضعوا إيديهم على سطحها الخارجي«.

وحول الأعمار التي يجب عليها ارتداء الكمامات أثناء العام الدراسي وصعوبة إلزام صغار الطلاب بذلك، قالت: «ممكن يبقى صعب في مرحلة الكي جي، ممكن يلبسوا الفيس شيلد لكن من الصف الأول الابتدائي يجب عليهم ارتداء الكمامات، ومعرفة طريقة العناية بها».

المصرى اليوم

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