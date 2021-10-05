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استشاري: «الحضن» يخفض ضغط الرجل

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استشاري: «الحضن» يخفض ضغط الرجل استشاري: «الحضن» يخفض ضغط الرجل

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قال الدكتور خالد سالم، أستاذ أمراض الذكورة والضعف الجنسي والعقم، إن تأثير الضعف الجنسي على الحياة الزوجية ضخم، خاصة إذا كان هذا الأمر في بداية الحياة الزوجية، وقد يؤدي إلى مشكلة أيضا في نهايات العمر، لأن العلاقة الزوجية تؤدي إلى زيادة الترابط بين الزوجين بعد زواج الأولاد.

وتابع «سالم»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن حصر العلاقة الزوجية في الاستمتاع فقط أمر خاطئ، لأن العلاقة تؤدي إلى زيادة الترابط بين الزوجين، مشيرًا إلى أن ضغط الرجل ينخفض عندما يقوم بحضن زوجته.

ولفت إلى أن تصوير أو حصر العلاقة الزوجية في الاستمتاع أو الإنجاب أمر خاطئ، لأن هذه العلاقة تؤدي إلى زيادة المشاعر بين الزوجين بصورة كبيرة، وزيادة الترابط الأسري.

المصرى اليوم

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