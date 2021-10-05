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نائب محافظ الجيزة يتفقد تطوير الزيدية الصفيرة بأوسيم

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نائب محافظ الجيزة يتفقد تطوير الزيدية الصفيرة بأوسيم نائب محافظ الجيزة يتفقد تطوير الزيدية الصفيرة بأوسيم

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تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال تطوير وتوسيع طريق الزيدية الصفيرة بطول 3 كم، بدايةً من مدخل قرية الزيدية حتي مدخل محطة الصرف الصحي بالصفيرة بنطاق مدينة أوسيم تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق لايجاد السيولة المرورية.

ووجه نائب المحافظ خلال جولته بالأنتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما تابع أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية وغرف مطابق مشروع الصرف الصحي لمنطقة الصفيرة بمدينة أوسيم.

ووجه نائب المحافظ بسرعه الأنتهاء من أعمال الوصلات المنزلية لمنطقة الصفيرة.

المصرى اليوم

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