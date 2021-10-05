أخبار عاجلة

عالي الخطورة.. "الوطني للأمن السيبراني" يصدر تحذيراً من ثغرات في Microsoft Edge -
الكويت تفتح باب الخدمة العسكرية أمام المواطنات -
البيئة: تجربة صافرات الإنذار بسد وادي تربة.. غدًا -
"تجارة الحدود الشمالية" تنفّذ أكثر من 2000 جولة للرقابة وتحرّر 4 مخالفات -
رؤساء أجهزة الزكاة بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ 16 -
11 ألف لتر وإثيوبيان يديرانها.. هنا تفاصيل ضبط "استراحة الخمور" بمكة -
"الملك فيصل التخصصي" يحصد جائزة "ديفيس للتميز" في تقنية المعلومات -
ضبط 6289 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة -
برعاية وزارة المالية .. انطلاق القمة السنوية لأسواق المال الأسبوع المقبل -
صاحب شركة يستولى على قطعة ارض باوراق مزورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلعت يوسف يحسم قراره بشأن رحيل شيلونجو

Print
طلعت يوسف يحسم قراره بشأن رحيل شيلونجو طلعت يوسف يحسم قراره بشأن رحيل شيلونجو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حسم طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي، قراره بشأن رحيل الناميبي بينسون شيلونجو، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم" أن طلعت يوسف، أبلغ اللجنة الفنية للإسماعيلي برئاسة علي أبو جريشة، بالابقاء على شيلونجو، وعدم رحيله، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته الفنية في الموسم المقبل، خاصة في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز خط الهجوم.

ويسعى الإسماعيلي للتعاقد مع مهاجم مميز قبل غلق الميركاتو الصيفي، ويعد الزامبي جاستون شونجا، والسنغالي أبلاي مبينجيو، هما أقوى المرشحين لتدعيم هجوم الدارويش في الفترة الجارية.

يُذكر أن الإسماعيلي يدعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من عصام صبحي، ظهير أيمن المقاصة، وأحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الجونة والليبي محمد الترهوني، ظهير أيسر نادي سموحة وأحمد عيد ظهير أيمن نادي وعمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رقم سلبي جديد لمحمد صلاح خلال مباراة مصر وليبيا

رقم سلبي جديد لمحمد صلاح خلال مباراة مصر وليبيا

وزيرة الهجرة تهنئ أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة لفوزها بجائزة «ماكلين»

وزيرة الهجرة تهنئ أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة لفوزها بجائزة «ماكلين»

«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي

«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي

سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين

سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين