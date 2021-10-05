طلعت يوسف يحسم قراره بشأن رحيل شيلونجو

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حسم طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي، قراره بشأن رحيل الناميبي بينسون شيلونجو، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم" أن طلعت يوسف، أبلغ اللجنة الفنية للإسماعيلي برئاسة علي أبو جريشة، بالابقاء على شيلونجو، وعدم رحيله، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته الفنية في الموسم المقبل، خاصة في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز خط الهجوم.

ويسعى الإسماعيلي للتعاقد مع مهاجم مميز قبل غلق الميركاتو الصيفي، ويعد الزامبي جاستون شونجا، والسنغالي أبلاي مبينجيو، هما أقوى المرشحين لتدعيم هجوم الدارويش في الفترة الجارية.

يُذكر أن الإسماعيلي يدعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من عصام صبحي، ظهير أيمن مصر المقاصة، وأحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الجونة والليبي محمد الترهوني، ظهير أيسر نادي سموحة وأحمد عيد ظهير أيمن نادي الزمالك وعمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش .