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سرقوا المشغولات الذهبية .. مصادر أمنية تكشف تفاصيل سقوط العصابة النسائية 

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سرقوا المشغولات الذهبية .. مصادر أمنية تكشف تفاصيل سقوط العصابة النسائية  سرقوا المشغولات الذهبية .. مصادر أمنية تكشف تفاصيل سقوط العصابة النسائية 

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كشفت مصادر أمنية حقيقة ما تم نشره على أحد الحسابات على الإنترنت متضمناً مقطع مصور لواقعة قيام مجموعة من العناصر الإجرامية النسائية يستقلون سيارة وسرقتهم المشغولات الذهبية لإحدى السيدات بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية.

وقالت المصادر إنه «بالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، يتضمن تضرر المُبلغة من شروع 3 سيدات في سرقة مصوغاتها الذهبية خاصتها من أمام سكنها، من خلال إدعاء إحداهن سقوطها أرضاً ومحاولتهن سرقة مشغولاتها الذهبية حال قيامها بمساعدتها، وقيامهم بالفرار بالسيارة المشار إليها دون التمكن من إتمام السرقة لقيام الشاكية بالاستغاثة بالمارة».

وأضافت المصادر «أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديدهم وضبطهم والسيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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