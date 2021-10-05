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الفرقة الأردنية أوتوستراد في القاهرة استعدادًا لحفلاتها في ساقية الصاوي

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الفرقة الأردنية أوتوستراد في القاهرة استعدادًا لحفلاتها في ساقية الصاوي الفرقة الأردنية أوتوستراد في القاهرة استعدادًا لحفلاتها في ساقية الصاوي

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وصلت الفرقة الأردنية أوتوستراد منذ قليل إلى مطار القاهرة، استعدادا لمقابلة جمهورها المصري بعد غياب طويل عبر جولة حفلات غنائية في العاصمة بداية من يوم غد الأربعاء.

وتبدأ أوتوستراد الليلة بروفاتها الأخيرة في القاهرة استعدادا لإحياء حفلين متتاليين في ساقية الصاوي على مدار يومين متتاليين، الأولئ في تمام السابعة مساء غد الأربعاء والثانية بعد غد الخميس بنفس الموعد والمكان، ومن ثم تطل على محبيها بالقاهرة بسهرة غنائية في كايرو جاز كلوب مساء الأربعاء 13 أكتوبر، ختاما بحفلها الساهر في الجونة مساء الجمعة 15 أكتوبر.

وتحتفل أوتوستراد مع جمهورها في بأولئ بشائر ألبومها الغنائي الجديد والخامس في مسيرة الباند بعد قرابة أربع سنوات عن ظهور ألبومها الرابع «تراثي»، وتسعى أوتوستراد لتقديم توليفة غنائية مميزة لجمهورها المصري خلال جولتها الغنائية تمرج فيها بين أغنيات ألبوماتها الخمسة، من بينها أشهر أغانيها «أنا بكرا معطل» و«راحت يا خال» و«استنى شوي».

وبدأت رحلة أوتوستراد الغنائية منذ 14 سنة، وحفرت اسمها كواحدة من أشهر الفرق الغنائية في الأردن والعالم العربي، وتعتمد موسيقاها على روح موسيقى الروك مع مزجها بلمسات من الريجي والفانك والبوب، كما تحمل أغانيها طابع البهجة في طريقة الغناء وبساطة وخفة دم كلماتها، وفي حصيلتها 4 ألبومات، بداية من «في أوتوستراد» و«أوتوستراد» مرورا بألبوم «نيتروجين» وصولا لألبوم «تراثي التوسع إلى الداخل».

المصرى اليوم

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