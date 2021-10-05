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هل تشهد فواتير الكهرباء زيادات جديدة .. الوزير يرد

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هل تشهد فواتير الكهرباء زيادات جديدة .. الوزير يرد هل تشهد فواتير الكهرباء زيادات جديدة .. الوزير يرد

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قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن حجم الدعم للكهرباء حتى 2024 / 2025 يصل لـ76 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة ستقوم برفع الدعم تدريجيًا حتى 2025، وبعد ذلك سيكون هناك دعم تبادلي ما بين كثيف مستخدمي الطاقة، ومحدودي الاستهلاك.

وتابع «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الدولة لا تستطيع دعم الكهرباء بشكل كبير، لان الاستثمارات في مجال الكهرباء كبيرة للغاية، لافتَا إلى أن الشعب المصري متفهم رفع الدعم، لتنفيذ الاستثمارات المختلفة في قطاع الكهرباء.

ولفت إلى أن المستهلك قليل الاستهلاك يحصل على دعم كبير، ومن يتعدى الـ1000 كيلو وات في الشهر، يدفع أكبر من القيمة الاستهلاكية بشكل قليل.

المصرى اليوم

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