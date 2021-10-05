تامر حسني والخطيب والحضري وحسام حسن ضيوف محمد الليثي في «على هوانا»

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يستعد المذيع والإعلامي محمد الليثي لإطلاق ثاني مواسم برنامج «على هوانا» ابتداء من منتصف أكتوبر، على شاشة Hawana Tv «ويناقش البرنامج أهم الاخبار على الساحة الفنيه والرياضيه والسياسية داخل مصر، كما حقق نجاح ساحق في الموسم الاول وحاز على جائزة أفضل برنامج شبابي في مصر والوطن العربي لعام 2019- 2020 عبر اذاعه العرب .

وكشف الليثي أن البرنامج سوف يستضيف عدد كبير من الضيوف الهامه على الساحة مثل «تامر حسني ومحمود الخطيب، موسيماني، احمد صلاح حسني والعديد من نحوم الوطن العربي، يأتي برنامج» على هوانا «من اعداد عبير الصياد واخراج عماد عادل .

يذكر أن «محمد الليثي» بدأ بالعمل الإعلامي منذ 2009 براديو روتانا ثم اذاعه الشرق الأوسط ثم قناة مودرن وراديو هوانا اف ام واخيرا الانضمام لشاشة Hawana Tv .