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افتتاح معرض للفن التشكيلي بعنوان «ناصية الفن» بثقافة المنيا

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افتتاح معرض للفن التشكيلي بعنوان «ناصية الفن» بثقافة المنيا افتتاح معرض للفن التشكيلي بعنوان «ناصية الفن» بثقافة المنيا

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث أقام قصر ثقافة المنيا معرض للفن التشكيلي بعنوان «ناصية الفن» لمواهب وإبداعات الشباب من رواد القصر، افتتحته د. آيه فؤاد الاستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة قسم الرسوم المتحركة، وقومسير المعرض الفنان الشاب نور، تضمن المعرض أكثر من 60 عملا فنيًا متنوعًا والعديد من البورتريهات والمناظر الطبيعية، والأشغال الفنية بخامات مختلفة معادن، وأخشاب، وحلي وغيرها من الخامات المختلفة؛ بجانب عرض لفيلم وثائقى من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسحلة بعنوان «بطل من سيناء» إخراج د. زينب زمزم، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

المصرى اليوم

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