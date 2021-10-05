«حب الأوطان من الإيمان» ندوة بثقافة القليوبية

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نظم قصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان «حب الأوطان من الإيمان» حاضرها رأفت سعيد، تناول في حديثه أن الأديان تحثنا أن نكون أوفيا وأمناء ومحبين لوطننا، مدافعين عنه بكل ما نملكه من قول أو فعل، وأضاف أن لحب الأوطان صور عديدة؛ ويجدر بالفرد والأمة الإلتزام بالأخلاق الكريمة التي تسمو بالمجتمع وترقى به إلى المكانة الرفيعة، وأن من الواجب على كل فرد أن يحافظ على تماسك الوطن، ويعمل على تنميته، ويسعى إلى ازدهاره؛ كما عقد نادي الأدب بالقصر أمسية أدبية أدارها الشاعر مجدي أبوالخير، بحضور أعضاء وضيوف النادي منهم سيد حسانين، يسري عبدالسلام، ماجد الهدهد، محمد عكاشة، ناصر غز، بجانب معرض فنون تشكيلية بقاعة الفنان رخا بالقصر بمناسبة احتفالات الهيئة بانتصارات أكتوبر المجيدة، إشراف الفنان محمد عكاشة.

ونظم بيت ثقافة طوخ محاضرة بعنوان «حرب أكتوبر بطولات لا تنتهي» حاضرها محفوظ فودة، دارت عناصر المحاضرة حول التأكيد على ترسيخ المناسبات والأعياد الوطنية كونها تحمل هوية مصر عبر تاريخها الطويل.. وعن حرب أكتوبر ودورها في تثبيت الهوية الوطنية، وعن بطولات وتضحيات أبناء مصر في حرب الاستنزاف والإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر وعن الدروس المستفادة منهما، كما عقدت مكتبة كفر طحلة للطفل والشباب محاضرة بعنوان «الإرهاب ومدى خطورته على المجتمع» حاضرها مسؤول النشاط، موضحا تأكيد الإسلام على أهمية ووجوب احترام حقوق الإنسان المعنوية والمادية، وعدم جواز التعدي على حقوق الآخرين أو سلبها، ومن أهمها حق الحياة، حيث لايجوز للإنسان أن يقتـل نفسه أو يقتل غيره، بل إن الإسلام اعتبر إن قتل شخص واحد هو بمثابة قتل كل الناس.

وناقشت مكتبة طحانوب قراءة في كتاب «خفايا حرب أكتوبر» تاليف صبري الديب، يعتبر ذلك الكتاب تسجيلا لكل أسرار حرب أكتوبر السياسية والعسكرية، فيشرح جميع المعارك بين القوات المسلحة المصرية والقوات الإسرائيلية من 6 إلى 10 أكتوبر 1973، وأسرار التخطيط، وأسلوب الإدارة، وتحركات مسرح العمليات، والمواقف الدولية، أعدها أحمد سيف الدين، كما بثت صفحة الفرع الرسمية ورشة حكي للأطفال بعنوان «انتصارات أكتوبر» بمسرح عرائس بيت ثقافة شبين القناطر، أداء صوتي وتحريك عرائس مها سعد.