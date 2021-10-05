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وكيل «صحة قنا» تعلن رفع درجة الاستعدادات لأعياد أكتوبر المجيدة

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وكيل «صحة قنا» تعلن رفع درجة الاستعدادات لأعياد أكتوبر المجيدة وكيل «صحة قنا» تعلن رفع درجة الاستعدادات لأعياد أكتوبر المجيدة

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا عن رفع درجة الإستعدادات القصوي بالمنشئات الصحية التابعة لمديرية الصحة بقنا .

وأوضح تاوضروس، أنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها رفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات استعدادا لاستقبال أي حالات قد ترد أثناء الأعيادن وتجهيز فرق الإنتشار السريع بجميع المستشفيات، إضافة إلى التأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات كافية، وتوافر كميات من أكياس الدم بالمستشفيات.

وأوضح أنه يتم التأكد من زيادة الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة بالمستشفيات وتوافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية لحالات الطوارئ وتواجد أطباء وفنيين بأقسام الأشعة والمعمل وبنك الدم خلال فترة رفع درجة الإستعداد.

من جانبه أوضح الدكتور أيمن السيد مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة أن غرفة الأزمات بالمديرية سوف تكون في إنعقاد دائم طوال فترة العيد مؤكدا على جاهزية اقسام الطوارئ والإستقبال على مدار الساعة للتعامل مع أي حالات قد ترد إلى المستشفيات.

المصرى اليوم

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