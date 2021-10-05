ثقافة السويس تناقش مشكلة «الصحة الإنجابية»

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج. هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الانشطة الفنية والثقافية التوعوية بفرع ثقافة السويس، بإقليم القناة وسيناء الثقافة برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث أقامت مكتبة نادي الشرطة الفرعية، محاضرة بعنوان «الصحة الإنجابية» حاضرتها د. هويدا محمد حسين.

وأوضحت معنى الصحة الإنجابية كما عرفتها منظمة الصحة العالمية، على أنها الوصول إلى حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية في الأمور ذات العلاقة بوظائف الجهاز التناسلي وعملياته، وليس فقط الخلو من الأمراض أو الإعاقة، وهي تعد جزءاً أساسياً من الصحة العامة، وتعكس المستوى الصحي للرجل والمرأة في سن الإنجاب.

كما تحدثت عن العوامل المؤثرة على الصحة الإنجابية تكمن في كونها تؤثر وتتأثر بحالة المجتمع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فهي تتأثر سلباً بانتشار الأمية والبطالة، وبتقاليد المجتمع وعاداته ومعتقداته وقيمه. كما تتأثر بالبيئة الأسرية والعلاقات المتشابكة بين أفرادها، والسلوكيات ذات العلاقة بالزواج والإنجاب وتكوين الأسرة، هذه السلوكيات تتحكم فيها عوامل معقدة منها العوامل الثقافية والبيولوجية والنفسية والاجتماعية.

أما عن عن الحقوق الإنجابية فهي، حق تقرير عدد الأطفال وفترات المباعدة فيما بينهم بحرية، وحق الحصول على المعلومات والوسائل الآمنة والفعالة والمقبولة اجتماعياً التي تمكن من ذلك، والحق في الحصول على أعلى مستوى من الصحة الأسرية والإنجابية، الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون قسر أو عنف أو تمييز.