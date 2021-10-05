أخبار عاجلة

ندوة تثقيفية أون لاين في الشرقية حول فضل العلم والعلماء -
زراعة الشرقية تُنفذ يوم حقلي إرشادي لمحصول فول الصويا المحمل على الذرة -
تنفيذ عدد 7477 حكم قضائى متنوع -
القبض على موظفين بـ«محلي القليوبية» حصّلا قيمة مخالفات إشغال الطريق لشخصهما -
وزيرة التعاون الدولي تبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع نظيرها اليمني -
ضبط المتهم بقتل صديقه في قنا -
رقم سلبي جديد لمحمد صلاح خلال مباراة مصر وليبيا -
سيدات سلة الأهلي يواجه الجزيرة في نهائي منطقة القاهرة -
من فايلر لموسيماني.. كيف أفسدت «زوجتا مدربي الأهلي» خطط الخطيب؟ -
طالبان تسيطر على النظام القضائي بأفغانستان.. مراسلة CNN تُظهر كيف تبدو عدالتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الريف المصري»: 3.6 مليار جنيه فاتورة البنية التحتية لأراضي الـ1.5 مليون فدان حتى الآن

Print
«الريف المصري»: 3.6 مليار جنيه فاتورة البنية التحتية لأراضي الـ1.5 مليون فدان حتى الآن «الريف المصري»: 3.6 مليار جنيه فاتورة البنية التحتية لأراضي الـ1.5 مليون فدان حتى الآن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن الشركة قامت بإنفاق ٣.٦ مليار جنيه خلال الشهور الأخيرة على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية في مختلف مناطق مشروع الـ1.5 مليون فدان.

وقال اللواء عمرو عبدالوهاب، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن هذه الأعمال شملت أعمال حفر الآبار ومد شبكات الري المحوري والري بالتنقيط، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات، وذلك من منطلق مساهمة «شركة تنمية الريف المصري الجديد» في أعمال التنمية التي تستهدفها وتعمل على إنجازها كافة أجهزة الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف «عبدالوهاب» أن الشركة تعمل حاليًّا وفق خطة تنموية متكاملة، ونهج يعتمد بالأساس على إتمام كافة أعمال البنية التحتية اللازمة لأي أرض من أراضي المشروع، قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، وذلك من منطلق سرعة تنمية الأراضي التي تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين.

وأشار رئيس شركة الريف المصري إلى أن هذه التيسيرات من أجل سرعة قيام المنتفعين بتنفيذ مشروعاتهم وخططهم التنموية، وبما يمكن كذلك الشركة من تحقيق التنمية المستدامة التي تأتي في مقدمة أولوياتها وأهدافها الرئيسية، ومضاعفة إسهامها في تنفيذ مستهدفات الدولة نحو الاهتمام بتوفير وتطوير البنية التحتية اللازمة لكافة المشروعات القومية، في إطار خطة التنموية ٢٠٣٠.

وأضاف عمرو عبدالوهاب أن الشركة تقوم حاليًّا بتكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة في مختلف المواقع التابعة للشركة، تضاف إلى تلك القائمة بالفعل في كل من المُغرة وغرب غرب المنيا، هذا بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة عدد من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه بسعر التكلفة خدمة للمنتفعين.

وأوضح رئيس شركة الريف المصري أنه جار حاليًّا عمل منظومة رقمية متكاملة للتعامل مع المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، من شأنها تدعيم التواصل مع مختلف عملاء «الريف المصري الجديد» وتيسير تقديم كافة الخدمات لهم في أفضل وأسرع صورة ممكنة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رقم سلبي جديد لمحمد صلاح خلال مباراة مصر وليبيا

رقم سلبي جديد لمحمد صلاح خلال مباراة مصر وليبيا

وزيرة الهجرة تهنئ أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة لفوزها بجائزة «ماكلين»

وزيرة الهجرة تهنئ أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة لفوزها بجائزة «ماكلين»

«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي

«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي

سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين

سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين