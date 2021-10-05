«الريف المصري»: 3.6 مليار جنيه فاتورة البنية التحتية لأراضي الـ1.5 مليون فدان حتى الآن

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أكد اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن الشركة قامت بإنفاق ٣.٦ مليار جنيه خلال الشهور الأخيرة على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية في مختلف مناطق مشروع الـ1.5 مليون فدان.

وقال اللواء عمرو عبدالوهاب، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن هذه الأعمال شملت أعمال حفر الآبار ومد شبكات الري المحوري والري بالتنقيط، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات، وذلك من منطلق مساهمة «شركة تنمية الريف المصري الجديد» في أعمال التنمية التي تستهدفها وتعمل على إنجازها كافة أجهزة الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف «عبدالوهاب» أن الشركة تعمل حاليًّا وفق خطة تنموية متكاملة، ونهج يعتمد بالأساس على إتمام كافة أعمال البنية التحتية اللازمة لأي أرض من أراضي المشروع، قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، وذلك من منطلق سرعة تنمية الأراضي التي تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين.

وأشار رئيس شركة الريف المصري إلى أن هذه التيسيرات من أجل سرعة قيام المنتفعين بتنفيذ مشروعاتهم وخططهم التنموية، وبما يمكن كذلك الشركة من تحقيق التنمية المستدامة التي تأتي في مقدمة أولوياتها وأهدافها الرئيسية، ومضاعفة إسهامها في تنفيذ مستهدفات الدولة نحو الاهتمام بتوفير وتطوير البنية التحتية اللازمة لكافة المشروعات القومية، في إطار خطة مصر التنموية ٢٠٣٠.

وأضاف عمرو عبدالوهاب أن الشركة تقوم حاليًّا بتكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة في مختلف المواقع التابعة للشركة، تضاف إلى تلك القائمة بالفعل في كل من المُغرة وغرب غرب المنيا، هذا بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة عدد من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه بسعر التكلفة خدمة للمنتفعين.

وأوضح رئيس شركة الريف المصري أنه جار حاليًّا عمل منظومة رقمية متكاملة للتعامل مع المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، من شأنها تدعيم التواصل مع مختلف عملاء «الريف المصري الجديد» وتيسير تقديم كافة الخدمات لهم في أفضل وأسرع صورة ممكنة.