الري: إزالة 3 الآف حالة تعدٍ على فرع رشيد في 10 أيام

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أعلنت وزارة الموارد المائية والري العداد اليومي للإزالات في نسخته الاولى، والذي سيتم تحديثه يوميًا بإضافة الإزالات الجديدة، وذلك في ضوء حملات الإزالات الكبرى للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري والجاري تنفيذها حاليا طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفقًا لبيان رسمي أصدرته وزارة الزراعة تضمن عداد الإزالات اليومي إجمالي أعداد الإزالات المستهدفة ١٦٣٠٧٢ حالة بمساحة ٨.٢٧٥ مليون متر مربع، موضحًا إن إجمالي أعداد الإزالات التي تم تنفيذها حتى الآن ٨٦٣ حالة بمساحة تزيد عن 99 ألف متر مربع، من إجمالي أعداد الإزالات المتبقية وهي ١٦٢٢٠٩ حالة إزالة بمساحة ٨.١٧٦ مليون متر مربع.

- بتعاون كبير مع وزارة الداخليه والجهات المعنيه.. أضخم حملة لإزالة التعديات في تاريخ وزارة الموارد المائية والرى

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ان ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر بدأ بالأمس تنفيذ أضخم حملة لإزالة التعديات في تاريخ الوزارة بهدف إستعادة المجرى المائى لفرع رشيد لحالته الطبيعية والتى تأثرت نتيجة للمخالفات الواقعة عليه.

وأضاف وزير الرى أنه تم وضع خطة متكاملة لإزالة ما يزيد على ٣٠٠٠ حالة تعدى على مجرى فرع رشيد خلال ١٠ أيام، موضحا إنه تم بالفعل ازالة ٥٦٨ حالة تعدى بالأمس ولا زالت أعمال الإزلات جارية حتى الآن، وتنوعت التعديات التي تم إزالتها بين أعمال ردم ومباني مخالفة وأسوار وعشش في محافظات الجيزة والبحيرة والقليوبية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ.

وأوضح «عبدالعاطى»، أن أعمال الإزالات تتم بالتنسيق التام مع أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية، وقامت وزارة الموارد المائية والري بتوفير المعدات اللازمة للازالات، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ أعمال الإزالات على حساب المخالفين أنفسهم، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لازالة كميات كبيرة من المخلفات الملقاة بجوار جسور فرع رشيد بنطاق محافظة الجيزة ومركز تلا بالمنوفية.

وأشار وزير الري أنه تم رصد 700 تعدٍ على فرع دمياط، وتم وضع خطة متكاملة لإزالة هذه التعديات في القريب العاجل، موضحا أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى «نيل بلا تعديات» .

وأوضح «عبدالعاطي»، أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.