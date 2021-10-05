أخبار عاجلة

ندوة تثقيفية أون لاين في الشرقية حول فضل العلم والعلماء -
زراعة الشرقية تُنفذ يوم حقلي إرشادي لمحصول فول الصويا المحمل على الذرة -
تنفيذ عدد 7477 حكم قضائى متنوع -
القبض على موظفين بـ«محلي القليوبية» حصّلا قيمة مخالفات إشغال الطريق لشخصهما -
وزيرة التعاون الدولي تبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع نظيرها اليمني -
ضبط المتهم بقتل صديقه في قنا -
رقم سلبي جديد لمحمد صلاح خلال مباراة مصر وليبيا -
سيدات سلة الأهلي يواجه الجزيرة في نهائي منطقة القاهرة -
من فايلر لموسيماني.. كيف أفسدت «زوجتا مدربي الأهلي» خطط الخطيب؟ -
طالبان تسيطر على النظام القضائي بأفغانستان.. مراسلة CNN تُظهر كيف تبدو عدالتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كمرحلة أولى.. الصحة: ندرس تطعيم طلاب الثانوية بلقاحات كورونا

Print
كمرحلة أولى.. الصحة: ندرس تطعيم طلاب الثانوية بلقاحات كورونا كمرحلة أولى.. الصحة: ندرس تطعيم طلاب الثانوية بلقاحات كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إنه يتم دراسة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية كمرحلة أولى بلقاحات كورونا.

وأضاف محمد عبدالفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي» أن «الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم تشرف على تنفيذ خطة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس للحد من انتشار ».

وتابع محمد عبدالفتاح :«نهيب بكل الأفراد المرتبطين بالعملية التعليمية سواء كانوا معلمين أو إداريين أو عاملين الحصول على لقاحات كورونا، لأنه لن يسمح بدخول أي قائم على العلمية التعليمية بدون الحصول على اللقاح».

وأكمل محمد عبدالفتاح :«نحن حريصون على سلامة وأمان طلاب المدارس، وفور الاشتباه في أي حالة يتم تقييم الحالة التي يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وتقديم الرعاية الطبية لها ولا يمكن الحديث عن غلق للفصل أو المدرسة أو المجمع التعليمي إلا بعد دراسة وتقييم الوضع الوبائي جيدًا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

«الصحة»: تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

تسجيل 9 وفيات و 1072 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 9 وفيات و 1072 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

صحيفة أمريكية: احتمال انتقال فيروس كورونا من حيوانات في مزارع برية إلى البشر في الصين

صحيفة أمريكية: احتمال انتقال فيروس كورونا من حيوانات في مزارع برية إلى البشر في الصين