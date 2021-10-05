الإدارية العليا تقضي بأحقية الدولة في 251 مليون جنيه مقابل ترخيص لشركة أسمنت

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قضت المحكمه الإدارية العليا، بأحقية الدولة في الحصول على مبلغ ٢٥١ مليون جنيه من شركة جنوب الوادي للاسمنت مقابل الحصول على الترخيص لها بمصنع أسمنت من حصة المصانع المحددة لجمهورية مصر العربية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس وعضوية المستشارين الدكتور.حسن هند وعادل فاروق، والدكتور هشام عزب وعمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار أحمد عصام مفوض الدولة.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، على صحة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة وهيئة التنميه الصناعيه بشأن بيع تراخيص مصانع الأسمنت بالمزاد العلني بعد تأهيل الشركات المتقدمه ومن بينهم شركة جنوب الوادي وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

واضافت المحكمة أن تقارير اللجان المشكلة لفحص الترخيص أكدت أنه يجوز منح الترخيص للشركة، إذا ما قامت بسداد السعر الذي رسى به المزاد، وذلك حفاظاً على المال العام، ولكن ثار تساؤل قانوني حول تحديد سعر المزايدة بهذه المحافظة، أيكون مبلغ (134.5) مليون جنيه، أم مبلغ (251) مليون جنيه، وتنفيذاً لاتفاق وسطي، تضمن اعتبار سعر المزايدة ١٣٤ ونصف مليون جنيه، أصدرت الجهة الإدارية موافقة نهائية للشركة المدعية لإقامة وتشغيل مصنع أسمنت بمحافظة بنى سويف، بطاقة إنتاجية مليون وخمسمائة ألف طن سنوياً، واستهلاك غاز طبيعى (135) مليون متر مكعب سنوياً ولكن ثبت للمحكمة، أن الشركة المدعية نقضت هذا الاتفاق، ولم تقدم دليلاً على سداد المبلغ المتفق عليه، وأصرت الشركة على أحقيتها في الحصول على الترخيص بعد سداد (جنيهين مصرى) لا غير، الجعل المالى المقرر بمقتضى قانون الصناعة الصادر منذ ما يزيد على ستين عاماً.

ورأت المحكمة، أن طرح رخصة أسمنت بمحافظة بنى سويف في مزايدة علنية رفق الشروط التي أعلنت عنها الجهة الإدارية، وسريان هذه الشروط على الشركة المدعية، يتفق مع القانون، ومع المصلحة العامة، فإجراءات هذه المزايدة كانت محققة- بصدق- لتكافؤ الفرص بين الشركات التي تزاحمت على الحصول على رخصة مصنع الأسمنت المزمع إقامته في محافظة بنى سويف، وتمت الإجراءات في شفافية ونزاهة.