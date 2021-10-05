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السجن المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامة بتزوير وطباعة عملات ورقية بالأقصر

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السجن المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامة بتزوير وطباعة عملات ورقية بالأقصر السجن المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامة بتزوير وطباعة عملات ورقية بالأقصر

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قضت محكمة قنا الإقتصادية، بالسجن المشدد 3 أعوام لعاطل، بتهمة صناعة العملات الورقية المزورة، وحيازة آلات وأدوات لتقليدها وترويجها للمواطنين بمحافظة الأقصر.

تعود أحداث القضية إلى شهر فبراير من عام 2020، بدائرة مركز الأقصر، عندما أسندت النيابة العامة إلى المتهم «أحمد.م.إ.أ» عاطل تقليد العملات الورقية فئة المائة جنيه، حيث قام بصناعتها على غرار الأوراق المالية الصحيحة، كما وضح تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، ثم قام بترويجها، كما أنه حاز على آلات وأدوات استخدمها في صناعة الأوراق المالية داخل استوديو التصوير خاص به.

ميزان العدل - صورة أرشيفية

وأوضحت التحريات أن المتهم قام بشراء هاتف محمول من المواطن «محمد .ن»، ودفع مبلغ ألفين و400 جنيه مزورة فحرر محضر ضده وقامت قوة أمنية بالقبض عليه وبحوزته عملات ورقية مزورة وآلات وأجهزة يستخدمها في الواقعة بالاستوديو الخاص به بمركز اسنا، كما تم العثور بداخله على طابع ليزر ألوان ماركة hp وجهاز كمبيوتر.

فتم القبض على المتهم ومعاقبته بالسجن المشدد 3 أعوام ومصادرة المبالغ النقدية المزورة والآلات وألزمته بالمصروفات في الجناية التي حملت رقم 6 لعام 2021 جنايات اقتصادية الأقصر، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات كلي إقتصادي الأقصر، والمقيدة برقم 6 لعام 2021 جنايات اقتصادي قنا.

المصرى اليوم

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