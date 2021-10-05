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تعلن عن عقوبات رادعة للوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

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السعودية تعلن عن عقوبات رادعة للوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تعلن عن عقوبات رادعة للوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

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أعلنت السلطات ، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات رادعة للوافد الذي يعمل لحساب نفسه داخل المملكة.

جاء الإعلان عن العقوبات في بيان صادر عن المديرية العامة للجوازات السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت المديرية إن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص، تطبق بحقه عقوبات تتضمن غرامة مالية تبلغ نحو 50.000 ريال، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل.

وحثت المديرية على الإبلاغ عن المخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود في الأراضي السعودية.

وأوضحت أن الإبلاغ يكون من خلال الاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

المصرى اليوم

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