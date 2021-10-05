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المرشد الإيراني: الجيش الأمريكي يفتقد العنصر المعنوي رغم تجهيزه بأنواع مختلفة من الأسلحة

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المرشد الإيراني: الجيش الأمريكي يفتقد العنصر المعنوي رغم تجهيزه بأنواع مختلفة من الأسلحة المرشد الإيراني: الجيش الأمريكي يفتقد العنصر المعنوي رغم تجهيزه بأنواع مختلفة من الأسلحة

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قال المرشد الإيراني آية الله خامنئي، إن الجيش الأمريكي المجهّز بأنواع التجهيزات المختلفة، التقليدية وغير التقليدية، قد دخل البلد المجاور أفغانستان، للإطاحة بحكومة «طالبان»، ولقد مكثوا في هذا البلد 20 سنة، فقتلوا وارتكبوا الجرائم ومارسوا الاحتلال وروّجوا للمخدرات ودمّروا البنية التحتية المحدودة لهذا البلد. جاء ذلك خلال كلمة له في مراسم التخرج لطلاب جامعات الضباط التابعة للقوات المسلحة في إيران.

وأضاف خامنئي، بعد 20 عامًا سلموا السلطة لـ«طالبان» وخرجوا، أي جاءوا للإطاحة بـ«طالبان» وارتكبوا تلك الجرائم كلها، وتكبّدوا هذه الخسائر والنفقات المادية والبشرية كافة، وأخيرًا تركوا في أيدي «طالبان» وخرجوا من البلاد وعادوا، هذا يعني أن هناك عنصرًا أساسيًّا وحيويًّا مفقودًا في هذا الجيش، وهو العنصر المعنوي، عنصر الروحية الأخلاقية.

وأضاف: هذه هي طبيعة الجيش الأمريكي، فتلك الصورة الهوليوودية التي تُقدمها دول مثل أمريكا وأمثال أمريكا عن جيوشها غيرُ صحيحة. واقع الجيش الأمريكي هو ما رأيتم. هكذا جاءوا إلى أفغانستان، وذهبوا كذلك، والأمر مشابه إلى حد ما في أماكن أخرى.

المصرى اليوم

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