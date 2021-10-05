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صراع دينا فؤاد وميرنا نور الدين يشعل فيسبوك (تفاصيل)

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صراع دينا فؤاد وميرنا نور الدين يشعل فيسبوك (تفاصيل) صراع دينا فؤاد وميرنا نور الدين يشعل فيسبوك (تفاصيل)

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فور إذاعة الحلقات الأولى من حكاية «ماريونيت» من الموسم الثاني من مسلسل «ورا كل باب» عبر شاشة قناة الحياة، بطولة الفنان محمود عبدالمغني ودينا فؤاد وميرنا نور الدين حرص أبطال العمل على تبادل التعليقات حول المسلسل بنفس أدائهم في العمل الذي يدور حول تآمر سيدة على صديقتها لانتزاع زوجها والتسبب في طلاقهما.

الفنانة دينا فؤاد نشرت عبر صفحتها الرسمية صورة لها تحت تعليق «خلي بتاعت زومي تنفعك بقى» في اشارة إلى الفنانة ميرنا نور الدين والتي خطفت زوجها منها في احداث المسلسل.

ولكن المفاجأة جاءت من خلال تعليق لميرنا نور الدين على بوست دينا فؤاد «نفعته يا حبيبتي والعربية اللي باعها معاكي جاب احسن منها معايا»، لترد عليها دينا فؤاد «حبيبتك منين يا حلوه يا بتاعه زومى بكره نقعد جانب الحيطة».

وتفاعل عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا للحوار الحاد والصراع بين دينا فؤاد وميرنا نور الدين وفهموا انه مماتم تداوله في المسلسل.

وسبق للفنان محمود عبدالمغني ان علق على حساب دينا فؤاد:«كل مااقولك حاجة تحكيها لاهلك» ليظن المتابعون في البداية وجود خلاف بينهما ثم تفهموا انه تفاعلا مع حلقات العمل.

يذكر أن الحلقات الأولى من «حكاية ماريونيت» من مسلسل «ورا كل باب قد حققت ردود أفعال واسعة..حيث تتعرض لخيانة الأصدقاء من أجل تدمير حياة الآخرين.

حكاية «ماريونيت» بطولة كل من دينا فؤاد، محمود عبدالمغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وسبق وتم عرض حكايات «كدبة كبيرة» و«عائلة جيجي» و«رق الحبيب» و«قلب مفتوح» من مسلسل «ورا كل باب».

المصرى اليوم

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