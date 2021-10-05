ختام الأنشطة الصيفية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص باسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، وبمناسبة ختام فعاليات الانشطة الثقافية والفنية، أقيمت بالقصر عدد من الفعاليات بدأت بورشة فنون تشكيلية، وورشة حكي قصص للأطفال، بجانب ورش للأشغال الفنية، ومحاضرة لتبسيط قواعد اللغة العربية بالإضافة إلى ورشة تعليم تلي، وأخري لتنمي الموهبة والإبداع للأطفال.

وأعقب ذلك فعاليات الاحتفال والتي بدأت بالسلام الجمهوري، تلاه عرض لمواهب الأطفال وكلمة لمدير القصر رحب فيها بأولياء الأمور والأطفال، ثم أقيم عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية للطفل بقيادة الفنان خالد نصر الدين، تضمن فقرات «العصايا والتنورة والحجالة والنوبي»، أعقبها افتتاح معرض الفنون التشكيلية لإبداعات، ضم مجموعة من روسومات الأطفال، وبعض اللوحات الوطنية، وورشة وداعا سيادة المشير طنطاوي وبعض الموضوعات الحرة الاخرى.

كما أقيم معرض الأشغال الفنية وتضمن مجموعة كبيرة من إبداعات الأطفال، بالإضافة إلى معرض لحرفة التلي والملابس الجاهزة ومعرض خط عربي وتلاهم عرض لفرقة الموسيقي والكورال للطفل.