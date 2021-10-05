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فنان لبناني ينصح محمد رمضان : من يحب إثارة الجدل للفت الأنظار «شخص فاضي»

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فنان لبناني ينصح محمد رمضان : من يحب إثارة الجدل للفت الأنظار «شخص فاضي» فنان لبناني ينصح محمد رمضان : من يحب إثارة الجدل للفت الأنظار «شخص فاضي»

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علق الفنان اللبناني باسم مغنية، الثلاثاء، على أزمة الفنان محمد رمضان وحصوله على الدكتوراه الفخرية من إحدى المنظمات في لبنان، مشيرًا إلى أن محمد رمضان فنان وليس مطربًا «كلمة مطرب تقال لشخص مثل عبدالحليم حافظ».

وقال «مغنية» خلال استضافته ببرنامج «et بالعربي»: «بحب محمد رمضان كممثل ولا أستطيع أن أقول عليه مطرب، لأن كلمة مطرب تقال على المطربين مثل عبدالحليم حافظ، ولكني أحب محمد رمضان كمغني وأستمع لأغانيه، وهو ذكي».

وأضاف: «لكن لا يوجد داعٍ لإثارة الجدل بقصص ليبرز نفسه والناس تتكلم عنه، كفى أن تحكي الناس عنه بالكلام الجيد وعن فنه، فهو فنان ويقدم شيئا جيدًا، ومن وجهة نظري الشخص الذي يصنع قصصًا لإثارة الجدل يكون (شخص فاضي، لذلك يحب إثارة الجدل للفت الأنظار)».

واختتم قائلا: «لكن هو فنان ومشغول بفنه، أنا إذا عرضوا عليا أكون سفير شباب عربي أستحي أعملها، والناس ستقول (لأنها لم تُعرض عليّ) أقول لهم هكذا، لا ليس كذلك هناك الكثير من مثل هذه الأشياء تعرض علىّ ولكني أرفضها، والمشكلة ليست عنده، هناك جهة لبنانية غير معروفة عرضت عليه التكريم وهنعملك سفير وهو وافق. الحق أو اللوم ليس عليه أبدًا الحق على الجهة الثانية».

المصرى اليوم

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