أخبار عاجلة

ندوة تثقيفية أون لاين في الشرقية حول فضل العلم والعلماء -
زراعة الشرقية تُنفذ يوم حقلي إرشادي لمحصول فول الصويا المحمل على الذرة -
تنفيذ عدد 7477 حكم قضائى متنوع -
القبض على موظفين بـ«محلي القليوبية» حصّلا قيمة مخالفات إشغال الطريق لشخصهما -
وزيرة التعاون الدولي تبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع نظيرها اليمني -
ضبط المتهم بقتل صديقه في قنا -
رقم سلبي جديد لمحمد صلاح خلال مباراة مصر وليبيا -
سيدات سلة الأهلي يواجه الجزيرة في نهائي منطقة القاهرة -
من فايلر لموسيماني.. كيف أفسدت «زوجتا مدربي الأهلي» خطط الخطيب؟ -
طالبان تسيطر على النظام القضائي بأفغانستان.. مراسلة CNN تُظهر كيف تبدو عدالتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ورش فنية وعروض سينما ومناقشات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر في المنيا

Print
ورش فنية وعروض سينما ومناقشات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر في المنيا ورش فنية وعروض سينما ومناقشات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر في المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج خشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والاحتفالات بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافي، حيث قدمت مجموعة من الورش الفنية بهذه المناسبة، فنظم بيت ثقافة جاهين ورشة فنية تصميم مجسمات لطائرات حرب، باستخدام خامات بسيطة والرسم عليها، وبقصر ثقافة مغاغة نفذت ورشة فني بهذه المناسبة، بجانب عرض لفيلم وثائقي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة بعنوان «القرار».

وبحسب بيان، الثلاثاء، قدم قصر ثقافة ملوي، وبيت ثقافة العدوة، ومكتبة قلوصنا الثقافية، ومكتبة بلهاسة الثقافية ورش فنية عن انتصارات أكتوبر.

وأقام بيت ثقافة دلجا محاضرة ثقافية بعنوان «السادس من أكتوبر» دارت حول اسباب قيام الحرب والجهود المبذولة من جنودنا البواسل لتحقيق هذا النصر العظيم، وعقد بيت ثقافة ديرمواس محاضرة ثقافية بعنوان عظماء من بلدنا- «المشير محمد عبدالحليم ابو غزالة ابو المدفعية المصرية»، وتناولت حياة أحد أهم القادة في العسكرية المصرية ودراساته ومناصبه ومؤلفاته العسكرية والانواط التي حصل عليها.

كما ناقشت مكتبة نواي الثقافية كتاب بعنوان «أسد الله الغالب على بن أبي طالب» الخليفة الرابع، بينما ناقشت المكتبة الثقافية بدلجا كتاب بعنوان «حقوق الطفل المعاق».

كذلك ناقشت مكتبة دهمرو الثقافية كتاب بعنوان «اسماء الله الحسنى المؤمن» من تأليف نعمات محمد ابراهيم، بينما قدمت مكتبة الشيخ مسعود ورشة فنية بعنوان مظاهر فصل الشتاء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

ضبط 6289 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 6289 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

برعاية وزارة المالية .. انطلاق القمة السنوية لأسواق المال الأسبوع المقبل

برعاية وزارة المالية .. انطلاق القمة السنوية لأسواق المال الأسبوع المقبل

صاحب شركة يستولى على قطعة ارض باوراق مزورة

صاحب شركة يستولى على قطعة ارض باوراق مزورة