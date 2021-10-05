ورش فنية وعروض سينما ومناقشات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر في المنيا

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج خشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والاحتفالات بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافي، حيث قدمت مجموعة من الورش الفنية بهذه المناسبة، فنظم بيت ثقافة جاهين ورشة فنية تصميم مجسمات لطائرات حرب، باستخدام خامات بسيطة والرسم عليها، وبقصر ثقافة مغاغة نفذت ورشة فني بهذه المناسبة، بجانب عرض لفيلم وثائقي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة بعنوان «القرار».

وبحسب بيان، الثلاثاء، قدم قصر ثقافة ملوي، وبيت ثقافة العدوة، ومكتبة قلوصنا الثقافية، ومكتبة بلهاسة الثقافية ورش فنية عن انتصارات أكتوبر.

وأقام بيت ثقافة دلجا محاضرة ثقافية بعنوان «السادس من أكتوبر» دارت حول اسباب قيام الحرب والجهود المبذولة من جنودنا البواسل لتحقيق هذا النصر العظيم، وعقد بيت ثقافة ديرمواس محاضرة ثقافية بعنوان عظماء من بلدنا- «المشير محمد عبدالحليم ابو غزالة ابو المدفعية المصرية»، وتناولت حياة أحد أهم القادة في العسكرية المصرية ودراساته ومناصبه ومؤلفاته العسكرية والانواط التي حصل عليها.

كما ناقشت مكتبة نواي الثقافية كتاب بعنوان «أسد الله الغالب على بن أبي طالب» الخليفة الرابع، بينما ناقشت المكتبة الثقافية بدلجا كتاب بعنوان «حقوق الطفل المعاق».

كذلك ناقشت مكتبة دهمرو الثقافية كتاب بعنوان «اسماء الله الحسنى المؤمن» من تأليف نعمات محمد ابراهيم، بينما قدمت مكتبة الشيخ مسعود ورشة فنية بعنوان مظاهر فصل الشتاء.