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النيابة الإدارية تهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

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النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر النيابة الإدارية تهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

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هنأ المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية نيابة عن جموع المستشارين أعضاء الهيئة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل وشعب العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لنصر السادس من أكتوبر.

وقالت هيئة النيابة الإدارية في بيان لها اليوم، إن النصر العظيم، الذي حقق فيه المصريون معجزة باهره بكافة مقاييس العلوم العسكرية، والذي جاء ليعلم العالم بأسره كيف قهرت مصر المستحيل، وكيف استطاع أبطالها استعادة أرضها الطاهرة، ليكتب شهداء مصر الأبرار بدمائهم الزكية سطور ملحمة كبرى في أنصع صفحات التاريخ، كانت وستظل شاهدة على مضاء عزيمة هذا الشعب وقوة إرادته.

المصرى اليوم

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