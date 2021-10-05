★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية نيابة عن جموع المستشارين أعضاء الهيئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل وشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لنصر السادس من أكتوبر.

وقالت هيئة النيابة الإدارية في بيان لها اليوم، إن النصر العظيم، الذي حقق فيه المصريون معجزة باهره بكافة مقاييس العلوم العسكرية، والذي جاء ليعلم العالم بأسره كيف قهرت مصر المستحيل، وكيف استطاع أبطالها استعادة أرضها الطاهرة، ليكتب شهداء مصر الأبرار بدمائهم الزكية سطور ملحمة كبرى في أنصع صفحات التاريخ، كانت وستظل شاهدة على مضاء عزيمة هذا الشعب وقوة إرادته.