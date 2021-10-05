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ليفربول: محمد صلاح «عبقري مُذهل لا يُصدق»

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي صورة للملك المصري محمد صلاح وعلقت «عبقري، رائع، عظيم، مُذهل، لا يُصدق».

وتحتوي الصورة على ثناء بعض الصحف العالمية على أداء صلاح في المباراة الأخيرة له أمام مانشستر سيتي، التي أحرز فيها مو صلاح هدفًا أسطوريًّا وصنع آخر.

وكتبت صحيفة «ديلي ميل البريطانية»: «إنه الأفضل في أوروبا، قام ببعض الأشياء الرائعة في المواسم الأربعة، وأضاف المزيد هذا الموسم».

وأضافت: «فعل ما يكفي ليضمن الحصول على أكبر عقد في تاريخ ليفربول، إن سماح مسؤولي ليفربول لأي ناد آخر بالتعاقد مع صلاح بمثابة تخريب».

وكتبت CNN الأمريكية: «أظهر صلاح قدرته في المباراة، وسجل هدفًا مذهلًا في تعادل فريقه مع مانشستر سيتي».

وعنونت ذا صن: «مو الساحر، سجل صلاح بمجهود فردي هدفًا رائعًا، مثل ميسي ضد مانشستر سيتي».

وكتبت إندبندنت: «عبقرية صلاح جعلته أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وليفربول»، وتابعت «تجاوز صلاح الثلاثة مدافعين، ضمن دائرة قطرها 10 ياردات، إنها لقطة مستحيلة، ولكن المصري سجلها».

يذكر أن صلاح وصل مصر اليوم للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لمباراة ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.