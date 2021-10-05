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أعلنت قناة الأهلي إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر خلال مران المنتخب استعدادًا لمواجهتي ليبيا بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

إصابة محمد الشناوي جاءت في العضلة الخلفية، بحسب إسلام الشاطر، من خلال برنامج البيت الكبير على قناة الأهلي.

وأضاف: «جاءت لى أخبار إن الشناوي لم يكمل تدريبه مع المنتخب بسبب آلام في العضلة الخلفية وأتمنى أن يكون سليمًا».

موعد مباراة منتخب مصر وليبيا بالجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 هو ما يشغل بال الجمهور المصري خاصة أن مواجهة المنتخب الليبي مصيرية لمنتخب الفراعنة لحسم التأهل من عدمه للمرحلة التالية.

موعد مباراة مصر وليبيا الجمعة المقبل 8 أكتوبر 2021 الساعة التاسعة مساء على ملعب الجيش في برج العرب.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، حيث فاز على أنجولا بهدف دون مقابل وتعادل مع الجابون بهدف لكل منهما فى الجولة الثانية بينما يتصدر منتخب ليبيا المجموعة برصيد ست نقاط بعد الفوز على الجابون وأنجولا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد ليبيا هى قناة أون سبورت الفائزة بحقوق بث تصفيات كأس العالم 2021 في بث مباشر وحي على مجموعة قنواتها.

وتذاع المباراة على أون سبورت ون (on sport 1).