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محافظ كفر الشيخ يكرم سائقة سيارة نقل ويمنحها شهادة تقدير

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محافظ كفر الشيخ يكرم سائقة سيارة نقل ويمنحها شهادة تقدير محافظ كفر الشيخ يكرم سائقة سيارة نقل ويمنحها شهادة تقدير

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كرم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، فايزه حلوسه، سائقة سياره نقل «جامبو»، ومنحها شهادة تقدير تكريما لها.

وقالت «حلوسة» لـ «المصري اليوم»، أنها سعيده جدا بهذا التكريم وتشكر المحافظ عليه، وأنها من قرية القصابي بمركز سيدي سالم، وكانت تعمل بمهنة الزراعه والمباني، حيث كانت تحمل الطوب ومواد البناء على راسها، وبعد أن توفي والدها وجدت أن أسرتها التي تتكون من ١٠ أفراد ومطلوب إعالتهم والانفاق عليهم، فتوجهت لوادي النطرون وتقابلت مع سائق سيارة نقل، وعملت تباعه معه على سيارته لمدة ١٦ سنه، ثم يعد ذلك عملت سائقة.

وأضافت، إنها لاتجد في ذلك غرابه، وإن كان المجتمع المصري يجد ذلك غريبا إلا أنها تعمل للإنفاق على أسرتها ولاتهتم بأحد طالما عملها شريف، مؤكدة على أنها مثل أي رجل وكثيرا ما تتعرض للمعاكسات وهي تقود سيارتها، إلا أنها لا تهتم بأحد، لافته إلى أن الست المصريه بـ 100 رجل، وأن سيدات جدعان ويسدوا في أي شغل يقومون به.

وتابعت هناك سيده تدعي الحاجه فريال شغاله سائقة تريلا في المينا، مشيرة إلى أنها تكون في منتهي السعاده وهم ينادونها بالأسطي فايزه.

وكشفت الاسطى فايزة إلى أنها ما زالت آنسه، وإن جاءها ابن الحلال وخيرها بين الزواج ومهنة السواقه ستفضل السواقه لأنها عشقها الأول والأخير، وطالبت الشباب والفتيات بعدم الانصياع للمظاهر الكدابه والعمل بأي مهنه شريفه بدلا من انتظار المصروف من الأب أو الأم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
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