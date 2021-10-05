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خطط لربط المملكة بالهند وعدة دول أوروبية عبر ممر مائي

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خطط لربط المملكة بالهند وعدة دول أوروبية عبر ممر مائي خطط لربط المملكة بالهند وعدة دول أوروبية عبر ممر مائي
مسؤولون سعوديون يناقشون الأمر منتصف الشهر المقبل

خطط لربط المملكة بالهند وعدة دول أوروبية عبر ممر مائي

يُنتظر أن يناقش مسؤولون سعوديون منتصف الشهر المقبل مع مسؤولين من الهند الخطط الجارية لربط البحر الأبيض المتوسط الى الهند مرورًا بالسعودية والإمارات ومصر وقبرص واليونان.

ووفقًا لقناة "WION" أنه يتوقع أن تتم مناقشة خطط الممر المائي مع عددٍ من المسؤولين من عدة دول في دبي في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر المقبل.

ويركز المشروع على بناء ممر يربط الهند بالخليج وغرب آسيا والبحر الأبيض المتوسط، والذي سيربط المنطقة بأوروبا.

يُشار إلى أن الحديث عن الممر الذي يربط الخليج بالهند ودول أوروبية بدأ عام 2020 وما زال المشروع في مراحله الأولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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