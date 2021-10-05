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رئيس هيئة الأنفاق: نستهدف نقل 750 ألف راكب يوميًا عبر خطوط المونوريل

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رئيس هيئة الأنفاق: نستهدف نقل 750 ألف راكب يوميًا عبر خطوط المونوريل رئيس هيئة الأنفاق: نستهدف نقل 750 ألف راكب يوميًا عبر خطوط المونوريل

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أكد الدكتور عصام والي رئيس هيئة الأنفاق، أن الهيئة تستهدف من خلال مشروع المونوريل الجديد، نقل 450 ألف راكب يوميًا في خط مدينة نصر للعاصمة الإدارية، و300 ألف راكب في مونوريل أكتوبر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور» إن التشغيل التجريبي سيكون في منتصف العام المقبل لمونوريل شرق النيل من مدينة نصر، وبعدها بـ 4 أشهر سيتم التشغيل التجريبي لمونوريل غرب النيل بأكتوبر.

وذكر أن المشروع يتكون من خطين كبيرين أحدهما من محطة الاستاد ومربوط بالخط الثالث لمترو الأنفاق ويتجه لمدينة نصر وشرق القاهرة والقاهرة الجديدة، وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويعتبر من أطول الخطوط في العالم، حيث يبلغ طوله 56 كيلومترًا، أما الخط الثاني فيبدأ من مدينة 6 أكتوبر تحديدًا المنطقة الصناعية، ويشمل كل التجمعات في أكتوبر والشيخ زايد ويسير مع المحور وسيرتبط بالخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل.

المصرى اليوم

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