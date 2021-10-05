وكيل تعليم قنا تجتمع برياض الأطفال استعدادًا للعام الدراسي الجديد

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ترأست منال عبدالوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، اجتماعًا موجهات رياض الاطفال لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد وتفعيل القرار الوزاري 202، الخاص بسد العجز بوظائف المعلمين في حضور هبة سالم موجه عام رياض الأطفال بالمديرية ومحمد فاروق مدير ادارة الأنشطة.

إجتماع تعليم قنا

وأكدت عبدالوهاب على الالتزام التام لمعلمات رياض الأطفال بالإجراءات الاحترازية في القاعات، وغرس ثقافة النظافة، واستخدام الأدوات الشخصية واتباع العادات الصحية والغذائية السليمة.

إجتماع تعليم قنا

واضافت ان معلمات رياض الأطفال هن باحثات عن مميزات كل طفل وعليهن تنمية مهارات الاطفال سلوكيا واجتماعيا وحركيا وتشجيعهم نحو التفاعلية والاشتراك في عمل جماعي.