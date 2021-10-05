أستاذ علم المعلومات: المقررات الدراسية خط الدفاع الأول أمام الإرهاب

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قال الدكتور زين عبدالهادي، أستاذ المكتبات والمعلومات جامعة حلوان، إنه طالب بتطوير المقررات الدراسية منذ 15 عاما من خلال خلط الفنون والثقافة والمسرح والسينما والرياضة والكتاب والفلاسفة بالمناهج التعليمية، لافتاً إلى أنه تم تطبيق ذلك في العديد من الدول منها اليونان وفرنسا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والصين وغيرهما.

وأضاف الدكتور زين عبدالهادي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن مقرراتنا الدراسية التي هي خط الدفاع الأول أمام الإرهاب، يغيب عنها النماذج الخلاقة داخل المجتمع المصري، منوها بأن هذا اسوء أنواع التفكير والمفاهيم التي جعلتنا في ذيل العالم فيما يتعلق بالتعليم.

وأوضح أستاذ المكتبات والمعلومات جامعة حلوان، أن محمد صلاح نموذج لملايين الشباب المصريين الذين بدأوا من الصفر بإرادة عظيمة لتحقيق الموهبة، مضيفاً: «التخلي عن الموهبة يعتبر تخلي عن الحياة، ولا يوجد ما يعيب إضافة مسيرة محمد صلاح في المقررات الدراسية».

وأشار إلى أن المشروع الكلثومي نسبة إلى كوكب الشرق، ومشروع الموسيقار محمد عبدالوهاب، يعتبرا تجارب ملهمة، ويجب تجسيد هذه النماذج في المقررات الدراسية، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك هو تعزيز الخيال وتطوير الخيال لدى الطلاب، وأن الأدب والرياضة لا ينفصلان أبدا عن العلم.