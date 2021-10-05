"الغذاء والدواء" تجيز "لورينيز- د".. فاعلية وجودة ومأمونية

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أثبت فاعليته في تخفيف أعراض حساسية الأنف ونزلات البرد

طرحت الشركة السعودية للصناعات الدوائية "سبيماكو الدوائية" دواء "لورينيز- د" في قائمة الأدوية المسجلة حديثًا على موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ وذلك بعد أن تم تقييمه من حيث المأمونية، والفاعلية والجودة، كما أثبت فعاليته في تخفيف الأعراض المصاحبة لحساسية الأنف، كاحتقان الأنف والجيوب الأنفية والعطس المستمر وسيلان الأنف وحكة العين وزيادة الدموع.. وغيرها.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية قد وافقت على تسجيل مستحضر جديد باسم "لورينيز- د" لتخفيف أعراض نزلات البرد وحساسية الأنف، على أن يتم تداوله في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد ذكر نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في الشركة، الدكتور محمد الفضلي، أن تسجيل مستحضر "لورينيز- د" جاء ليؤكد التزام سبيماكو الدوائية بتوفير مستحضرات دوائية ذات جودة عالية، وبمعايير عالمية، تُكسبها ثقة عملائها محليًّا وإقليميًّا، وذلك عبر التطوير المستمر والتحالفات الاستراتيجية، بما ينعكس إيجابًا على مساهميها وعامليها والمجتمع كله.

وأضاف الفضلي بأن تاريخ الشركة واستثماراتها والتقنيات المتطورة التي تعمل بها في صناعة الدواء تجعلها رائدة في مجال صناعة الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها الشركة في التطوير والتوسع للأسواق الخارجية تصبُّ في تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 الخاصة بتطوير الصناعات المحلية، ورفع نِسَب الصادرات الدوائية.

الجدير ذكره أن "لورينيز- د" عبارة عن أقراص ممتدة المفعول، يستخدمها فقط من هم فوق سن الثانية عشرة عامًا، ولا تحتاج للحصول عليها إلى وصفة طبية.

ويُعد الدواء بحسب الخبراء مستحضرًا دوائيًّا فريدًا من نوعه في السوق المحلي؛ وذلك لاحتوائه على مادتَين فعّالتَين، هما:1- ديسلوراتادين (مضاد للهيستامين)، التي تساعد على تقليل أعراض الحساسية، وتمنع تأثير مادة الهيستامين التي تُنتج في الجسم كرد فعل لوجود أجسام غريبة، يتحسس لها الجسم. 2- سودوإفيدرين (مزيل للاحتقان)، التي تساعد في تخفيف احتقان وسيلان الأنف.

تجدر الإشارة إلى أن الأدوية المتوافرة حاليًا في الأسواق تحتوي فقط على مادة "اللوراتادين" التي تمر بعد تناولها بعملية أيض، أو ما يمسي بالاستقلاب؛ لتتحول إلى مادة "الديسلوراتادين" الفعالة الموجودة في مستحضر لورينيز-د؛ وهو ما ينعكس على سرعة مفعولة في معالجة أعراض البرد والحساسية.

ووفقًا للجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة فإن حساسية الأنف والجيوب الأنفية تُعد من الأمراض المزمنة التي تصل نسبة الإصابة بها من 20 % - 30 % في المجتمع السعودي.

هذا، ويعد مستحضر "لورينز-د" الخيار الأمثل لهذه الأعراض؛ كونها تشتمل على مادتَين فعالتَين، يتم دمجهما للمرة الأولى في المنطقة.