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وزير الثقافة العراقي يحل ضيفاً على برنامج "الموقف" بالقناة

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يستعرض العلاقات الثقافية بين المملكة والعراق وآثارها على الشعبين

وزير الثقافة العراقي يحل ضيفاً على برنامج

يحل وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور حسن ناظم ضيفاً على برنامج الموقف على قناة الذي يقدمه طارق الحميّد غداً الأربعاء عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وتفصيلاً، يدور الحوار عن عدة محاور أبرزها الأوضاع الثقافية في العراق، وتأثير الانتخابات على الخطط المرسومة واحتمال انتكاسها، عطفاً على كون الوزير هو أول وزير ثقافة عراقي خارج حسابات المحاصصة والحزبية، كما يبحث اللقاء أهمية الثقافة كضمانة لتجاوز إشكالات الأقليات والقبلية والحروب الأهلية.

ويستعرض الوزير خلال اللقاء العلاقات الثقافية بين المملكة العربية السعودية والعراق، وآثارها على الشعبين الشقيقين بصفة خاصة والشعوب العربية بصفة عامة، ودور استضافة "بلاد الرافدين" في معرض الرياض الدولي للكتاب في تعزيز واستدامة التواصل بين البلدين.

يشار إلى أن دولة العراق هي ضيف الشرف في هذا العام للمعرض والذي انطلق بداية أكتوبر وحظي بإقبال هائل، وسط مشاركة لأهم دور النشر على مستوى الوطن العربي.

وتأتي هذه الاستضافة ضمن جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون في خدمة المحتوى المحلي، ونقل الأحداث والفعاليات التي تشهدها المملكة، حيث ربطت الهيئة هوية البرامج التي أطلقتها مؤخراً بهوية الخزامي التي باتت تُعد رمزاً للثقافة والمجتمع السعودي.

وزير الثقافة العراقي يحل ضيفاً على برنامج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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