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واصلت أسعار الذهب، مساء اليوم الثلاثاء، 5 أكتوبر 2021، انخفاضها وفقد المعدن الأصفر بريقه وميزاته لملاذ آمن، حيث تراجع سعر الذهب عالميا بسبب ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، كما تراجع سعر الذهب في مصر، بنسبة بسيطة وتراوح سعر الذهب عيار 21 ما بين 768 و770 جنيها .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب محليا وعالميا، يوميا، للتيسير على راغبى الشراء أو البيع من المواطنين والمستثمرين، لتحديد احتياجاتهم قبل الشراء سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محلات الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 878 إلى 880 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 7698 إلى 770 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 658 إلى 660 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 و70 جنيها، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6144 إلى 6160 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، بما يقرب من 1.2% على مدار التدول وفقد الذهب جاذبيته كملاذ آمن، متأثرا بإرتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومؤشر الدولار .

حيث انخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4%، على 1762.19 دولارا للأوقية في اواخر جلسة التداول، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.26%، إلى 1763.05 دولارا للأوقية، وذلك بعد ارتفاع الذهب في منتصف اليوم، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.19%، مقتربا من أعلى مستوى له في عام، وتوقع الخبراء مواصلة الذهب الانخفاض خلال الفترة القادمة بسبب العلاقة العكسية التي تربطه بالدولار وعوائد السندات.

سجلت اسعار الذهب في أسواق المال، مساء اليوم، انخفاضا ملحوظا، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير 777.64 جنيه، وسجل عيار 24، 888.74 جنيه، وسجل عيار 18، 666.55 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،759.80 $ .

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