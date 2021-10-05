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فرض علينا .. تفاصيل اتفاق نقل الغاز المصري إلى لبنان لحل أزمة نقص الكهرباء

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فرض علينا .. تفاصيل اتفاق نقل الغاز المصري إلى لبنان لحل أزمة نقص الكهرباء فرض علينا .. تفاصيل اتفاق نقل الغاز المصري إلى لبنان لحل أزمة نقص الكهرباء

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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارتي الأوقاف والإسكان حددت مطلع ديسمبر المقبل لمنع دخول الموظفين بالدخول، ما لم يكونا حاملين شهادة تفيد تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وقد تتبعهما وزارات أخرى في هذا الإجراء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المشكلة الآن ليست في توفير اللقاح وإنما في توجه المواطن للحصول على اللقاح .

ولفت السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المستهدف تطعيمهم بلقاح كورونا بالجهاز الإداري للدولة 3.5 مليون موظف، تلقى 3 ملايين منهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن 6 % فقط من سكان قارة أفريقيا حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة قد تشهد التعاقد مع شركات غربية لتصنيع لقاح كورونا في .

وأكمل أنه تم الاتفاق بين وزيري البترول في مصر ولبنان على نقل الغاز المصري إلى لبنان، والذي سيحل أزمة انخفاض الكهرباء التي تعاني منها لبنان في الفترة الأخيرة، مردفا «مساعدة لبنان في الظرف الحالي الذي تعيشه هو فرض علينا».

المصرى اليوم

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