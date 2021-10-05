مجلس الوزراء السوداني يجدد التحذير من آثار وتداعيات إغلاق ميناء بورتسودان وإقفال الطرق

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قرر مجلس الوزراء السوداني، تشكيل لجنة برئاسة د. عبدالله حمدوك وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية لملف شرق السودان.

وعقد المجلس اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري رقم (34) برئاسة د. عبدالله حمدوك، وتلقى إفادة من وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ حول الوضع الأمني بالبلاد.

وتداول المجلس حول قضية الشرق وإغلاق الميناء والطريق القومي الرابط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد، وجدّد تأمينه على عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والإجتماعية والتنموية لمواطني الإقليم.

وجدّد المجلس التنبيه إلى ما يترتب على إغلاق الميناء وإقفال الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد، وأصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة د. عبدالله حمدوك وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف.