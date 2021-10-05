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إدارة بايدن لإسرائيل: لدينا خيارات أخرى بخصوص إيران في حال فشل الدبلوماسية

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إدارة بايدن لإسرائيل: لدينا خيارات أخرى بخصوص إيران في حال فشل الدبلوماسية إدارة بايدن لإسرائيل: لدينا خيارات أخرى بخصوص إيران في حال فشل الدبلوماسية

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أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإسرائيل أن الولايات المتحدة تمتلك «خيارات أخرى» فيما يخص إيران قد تلجأ إليها في حال فشل الدبلوماسية.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، استقبل اليوم الثلاثاء نظيره الإسرائيلي، إيال هولاتا، والوفد المرافق في إطار اجتماعات الفريق التشاوري الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي، بحضور مسؤولين في وزارتي الدفاع والقوات المسلحة والاستخبارات وقطاع الدبلوماسية للبلدين.

وأفاد البيان بأن «كلا الطرفين تبادلا الآراء حول أحد التحديات التي تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأعربا عن التصميم المشترك على التصدي للتهديدات التي تواجهها إسرائيل والشركاء الإقليميين».

وأضاف البيت الأبيض أن «ساليفان شدد على الالتزام الثابت للرئيس بايدن بأمن إسرائيل وضمان عدم حصول إيران على الأسلحة النووية أبدا».

وأوضح ساليفان، حسب البيان، أن «الإدارة الأمريكية تعتبر الدبلوماسية أفضل سبيل لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الرئيس أكد بوضوح أن الولايات المتحدة مستعدة للجوء إلى خيارات أخرى في حال فشل الدبلوماسية».

وتابع البيت الأبيض أن «مستشاري الأمن القومي اتفقا على مواصلة الحوار الشفاف والبناء وتوسيع التنسيق الوثيق بين أجهزتهما المعنية حول القضايا ذات أهمية حيوية، التي تؤثر على الأمن القومي لإسرائيل والاستقرار في المنطقة».

واستضافت فيينا منذ أبريل 6 جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

المصرى اليوم

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