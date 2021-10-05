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رئيس الأركان الإسرائيلي: العمليات لتدمير القدرات الإيرانية مستمرة في كل مكان وزمان

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رئيس الأركان الإسرائيلي: العمليات لتدمير القدرات الإيرانية مستمرة في كل مكان وزمان رئيس الأركان الإسرائيلي: العمليات لتدمير القدرات الإيرانية مستمرة في كل مكان وزمان

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أعلن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي «استمرار العمليات الإسرائيلية لتدمير القدرات الإيرانية في كل مكان وزمان».

وفي كلمة ألقاها في مراسم تغيير قائد شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، قال كوخافي إن «الخطط التنفيذية ضد برنامج إيران النووي ستستمر في التطور والتحسن».

وأضاف أن «جميع الوحدات الأمنية والأوساط الاستخباراتية تشارك في هذا الجهد، واستنادا على الاختراقات التي حدثت في السنوات الأخيرة، فإن الخطط التنفيذية ستتحسن وتتطور بشكل ملحوظ».

ولفت إلى أن دائرة المخابرات مطالبة حاليا بتقديم معلومات استخباراتية من ستة أماكن وعلى رأسها إيران.

وأردف قوله: «بفضل المعلومات الاستخباراتية الجيدة لدينا، يعرف الجيش الإسرائيلي ومؤسسات المخابرات بأكملها الكثير عما يحدث في إيران، ونحن نعمل ضد المؤسسة الإيرانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

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