انطلاق احتفالات وزارة الشباب والرياضة بذكري انتصارات حرب أكتوبر

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ضمن احتفالات وزارة الشباب والرياضة بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، نظم اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان الرياضية) بالوزارة، احتفالية تحت عنوان "بمصرنا نحتفل ..وبجيشنا نفاخر" ، وذلك بمحافظة بورسعيد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

شهدت الاحتفالية حضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ورئيس جامعة بورسعيد، وتضمنت إقامة مهرجان دراجات، ومسيرة مشي، وندوة ثقافية توعوية حول انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والحديث عن معركة رأس العش والتي تحدث بها أبطال حرب اكتوبر منهم اللواء محي نوح قائد الكتيبة ٣٩ قتال واللواء أيمن حب الدين، كما شارك بالندوة كل من الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، والفنان القدير سامح الصريطي واللواء فكري صالح.

أدار الندوة الإعلامي أشرف محمود سكرتير عام اتحاد الاتحادات ورئيس اتحاد الثقافة الرياضية، بحضور الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة للتنمية الرياضية، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، و محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان الرياضية، والدكتور حسني غندر نائب رئيس اتحاد الاتحادات، و خالد النحله وكيل الرياضة بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ورؤساء الاتحادات النوعية منهم رؤساء "الرياضة للجميع، الثقافة الرياضية، مراكز شباب مصر ، الألعاب الإلكترونية، الحمام الزاجل، استريت ورك اوت، الملاحة الرياضية، المدارس والجامعات والمعاهد العليا"، ولفيف من الإعلاميين منهم الصحفي الكبير أيمن بدرة نائب رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، وشريف عبد القادر ورامي عبد الحميد .