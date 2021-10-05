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يلاقى الاتحاد الليبي وديا الجمعة

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الزمالك يلاقى الاتحاد الليبي وديا الجمعة يلاقى الاتحاد الليبي وديا الجمعة

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريباته في الخامسة مساء غد الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، عقب انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للفريق لمدة خمسة أيام.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وديا مع نظيره الاتحاد الليبي يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

المصرى اليوم

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