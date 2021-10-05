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البلبيسي : لم نراجع التقييد في المساجد والمدارس

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البلبيسي : لم نراجع التقييد في المساجد والمدارس البلبيسي : لم نراجع التقييد في المساجد والمدارس

جى بي سي نيوز :- علّق أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي على التقييدات المفروضة في المساجد بالتزامن مع عدم التزام كبير بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

وقال البلبيسي :  إن عدم الالتزام العام بالإجراءات المفروضة ومخالفة القانون لا يعني الدعوة لفك التقييد في الأماكن الملتزمة.

وبين البلبيسي إن هناك مخالفات واضحة للقانون وللإجراءات والبروتوكولات الصحية، لكنه أكّد في ذات السياق أن الوزارة لم تدرس أو تراجع التقييد المفروض على المساجد والمدارس ، وفق ما نقلت هلا اخبار . 

وأشار البلبيسي إلى ارتفاع تشهده المملكة في أعداد الإصابات ونسب إيجابية الفحوص، إلا أنه أكد في ذات الوقت على أن الأرقام لا تزال جيدة حيث إن معدل الدخول إلى المستشفيات مقارب لأعداد الخروجات.

جي بي سي نيوز

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