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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية فيديو وثائقي فى إطار الاحتفال بنصر حرب أكتوبر 73 .

وجاء الفيديو القصير الذي نشرته وزارة الدفاع المصرية عبر يوتيوب عن شخصية المشير أحمد إسماعيل وزير الدفاع المصري الأسبق والذى قاد الجيش المصرى خلال حرب أكتوبر 1973 .

و ولد المشير أحمد إسماعيل فى الرابع من أكتوبر عام 1917 وتخرج في الكلية الحربية وقاد سرية مشاة في حرب فلسطين 1948 قبل توليه قيادة فرقة مشاه أثناء خدمته في سيناء كما عين قائداً لقوات الجبهة الشرقية عقب حرب يونيو 1967 قبل أن يعين رئيساً للمخابرات العامة ثم رُقى إلى رتبة فريق أول وأصبح وزيرا للحربية عام 1972 وخاض حرب أكتوبر وتوفي عام 1974.