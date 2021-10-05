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كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية والذي يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين في وقت الذروة الذي يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا، حيث أن «وقت الذروة في مصر وقت المغرب، ووقت الذروة في السعودية وقت الظهر».

أضاف شاكر، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «المشروع كبير للغاية، والدولتين هما أكبر دولتين في المنطقة بالقدرات الموجودة لديهما، والأشقاء في السعودية في شبكة ربط خليجي، وحينما يتم الربط مع السعودية نقوي شبكة الربط الموجودة في المنطقة العربية».

تابع: «نحن سعداء للغاية بالمشروع، ونتحدث حوله منذ فترة ولكن القيادة السياسية في الدولتين أصرتا على نجاح الأمر وتوقيع العقود على مرحلتين».