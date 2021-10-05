تعليم الوادي الجديد يحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المسابقات الصيفية

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أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الثلاثاء، أن قطاع تعليم المحافظة نجح في حصاد المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمسابقات النشاط الصيفى في التربية الموسيقية لصيف 2021، وبالتعاون والتنسيق مع توجيه التربية الموسيقية بالمديرية.

وأكد فوز الطالب عبدالرحمن خالد محمد من مدرسة المروة الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية بمسابقة الغناء الفردي المرحلة الإعدادية بمسابقة النشاط الصيفى، مهنئا أسرة التربية الموسيقية بالمديرية وإدارة الخارجة التعليمية والطالب عبدالرحمن وأسرته بهذا المركز المتميز.

وأشار إلى دعم الأنشطة التربوية المختلفة، والتي لها الدور الفعال في صقل وتنمية المهارات الطلابية واستثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم وخاصة بالإجازة الصيفية، في ظل مجهود توجيه التربية الموسيقية.