أخبار عاجلة

وزيرة الهجرة تهنئ أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة لفوزها بجائزة «ماكلين» -
هاكرز إيرانيين يخترقون حسابات خاصة بشركات أمن إسرائيلية وأمريكية -
إعصار «كومباسو» يضرب الفلبين مخلفًا 9 قتلى و11 مفقودًا -
الأسد يصدر أمرًا بإنهاء «الاحتفاظ والاستدعاء» في الجيش السوري -
60 ضيفا بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي (القائمة كاملة) -
رامي جمال يصدم زوجته : «بفكر أطلقك..الحمد لله إننا مخلفناش» (صورة) -
"الزعاق": اليوم بداية "الوسم".. فيه 4 ظواهر وهذه مدته الحسابية والتأثيرية -
الاحتفالات تعم ساحة التحرير بعد تقدم التيار الصدري في الانتخابات -
صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة -
«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير التعليم لأولياء الأمور: «حافظوا على صحة أولادكم وفلوسكم وكفاية سناتر»

Print
وزير التعليم لأولياء الأمور: «حافظوا على صحة أولادكم وفلوسكم وكفاية سناتر» وزير التعليم لأولياء الأمور: «حافظوا على صحة أولادكم وفلوسكم وكفاية سناتر»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا نية مطلقا بتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، مشددا على أن الدراسة تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022، وأن الحضور يومي وإلزامي.

أضاف شوقي، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: « تبذل أقصى مجهود عندها للحفاظ على الصحة ولتوفير مصادر عالية المستوى من كل دول العالم لأولادنا بشكل مجاني».

وحول «السناتر» والدروس الخصوصية؛ قال شوقي: «محافظ كفر الشيخ كلمني وقالي إنه لقى سناتر تحت الأرض، أوضة تحت الأرض فيها 500 طالب وطالبة بدون أي إجراءات احترازية وبدون أي محتوى علمي أو مؤهلات لمن يقوم بالتدريس».

تابع مخاطبا أولياء الأمور: «إذا كنا خايفين على أولادنا فعلا مينفعش نبعتهم في نفق تحت الأرض بدون أي إجراءات احترازية، هل نرفع شعار الإجراءات الاحترازية ضد الحكومة لكن لا نرفعه على الشواطئ ولا المولات ولا السناتر؟ محتاجين نقف مع نفسنا ونشوف إحنا ليه بنعمل كده، حافظوا على صحة أولادكم وفلوسكم وكفاية سناتر، وأؤكد أنه مفيش أي علاقة بين ما يقدم في السناتر وبين الامتحانات، والثانوية العامة اللي فاتت أكبر دليل، ثقوا في الدولة وكلنا حريصين على أولادكم تعليميا وصحيًا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس السيادة السوداني: لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة

رئيس السيادة السوداني: لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة

اتحاد الشغل في تونس يرحب بإعلان الحكومة الجديدة

اتحاد الشغل في تونس يرحب بإعلان الحكومة الجديدة

طالبان تعلن استبعاد الحكومة العاملين الغير المرغوب فيهم

طالبان تعلن استبعاد الحكومة العاملين الغير المرغوب فيهم

مصر ترحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن

مصر ترحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن