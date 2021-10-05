وزير التعليم لأولياء الأمور: «حافظوا على صحة أولادكم وفلوسكم وكفاية سناتر»

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا نية مطلقا بتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، مشددا على أن الدراسة تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022، وأن الحضور يومي وإلزامي.

أضاف شوقي، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «الحكومة تبذل أقصى مجهود عندها للحفاظ على الصحة ولتوفير مصادر عالية المستوى من كل دول العالم لأولادنا بشكل مجاني».

وحول «السناتر» والدروس الخصوصية؛ قال شوقي: «محافظ كفر الشيخ كلمني وقالي إنه لقى سناتر تحت الأرض، أوضة تحت الأرض فيها 500 طالب وطالبة بدون أي إجراءات احترازية وبدون أي محتوى علمي أو مؤهلات لمن يقوم بالتدريس».

تابع مخاطبا أولياء الأمور: «إذا كنا خايفين على أولادنا فعلا مينفعش نبعتهم في نفق تحت الأرض بدون أي إجراءات احترازية، هل نرفع شعار الإجراءات الاحترازية ضد الحكومة لكن لا نرفعه على الشواطئ ولا المولات ولا السناتر؟ محتاجين نقف مع نفسنا ونشوف إحنا ليه بنعمل كده، حافظوا على صحة أولادكم وفلوسكم وكفاية سناتر، وأؤكد أنه مفيش أي علاقة بين ما يقدم في السناتر وبين الامتحانات، والثانوية العامة اللي فاتت أكبر دليل، ثقوا في الدولة وكلنا حريصين على أولادكم تعليميا وصحيًا».